بيسكوف: لا علاقة للدولة الروسية بجريمة قتل في برلين

نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، وقوف الدولة الروسية وراء جريمة قتل في العاصمة الألمانية برلين، راح ضحيتها مواطن جورجي منحدر من أصول شيشانية.

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وفي تصريح صحفي، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: "بالطبع، هذه القضية لا تمت إلى الدولة الروسية وأجهزتها الرسمية بصلة، ومن الأفضل لكم أن تسألوا وزارة الخارجية عمن كان يحمل الجنسية الروسية هناك.. لكنني أرفض رفضا قاطعا وجود أي علاقة بين عملية القتل وروسيا الرسمية".

وكانت النيابة العامة في برلين أفادت سابقا بأن مواطنا روسيا يبلغ 48 عاما من العمر تم توقيفه للاشتباه بارتكابه جريمة القتل، وأن القتيل يحمل الجنسية الجورجية.

وأوردت صحيفة "بيلد" الألمانية أن اسم القتيل هو "زليمخان ك."، وهو شخص من أصول شيشانية حارب خلال الحملة في الشيشان "ضد القوات الروسية". وأضافت الصحيفة أن "روسيا تعتبره إرهابيا، أما الأجهزة الأمنية الألمانية فتعتبره إسلاميا".

ونقلت "بيلد" عن عائلة القتيل أن مجهولين حاولوا تسميمه في العام 2009، أما في جورجيا فتعرض لمحاولة اغتيال رميا بالرصاص، في العام 2015. وبحسب الصحيفة فقد طلب زليمخان بعد ذلك لجوءا سياسيا في ألمانيا واستخدم وثائق ثبوتية زائفة، ورفضت السلطات الألمانية منح اللجوء له.

والجمعة الماضي، عثر على جثة زليمخان في منطقة موابيت في برلين، حيث أصيب بإصابة مميتة في رأسه.

وذكرت "بيلد" أن المشتبه به قال للشرطيين فور توقيفه إنه يريد لقاء ممثل للسفارة الروسية. ولدى تفتيش حقيبته، عثر على علبة من الفلفل الأسود، يعتقد المحققون أنه كان يخطط لتضليل كلاب الشرطة بواسطتها.

وتابعت الصحيفة أن المشتبه به أطلق النار على ضحيته وهو راكب على دراجته، التي أغرقها ومسدسه في نهر شبريه فور ارتكاب الجريمة، ثم توجه إلى أحراش مجاورة ليبدل ملابسه، وتم توقيفه هناك من قبل رجال الشرطة، ويقبع حاليا في الحبس الاحتياطي.

المصدر: إنترفاكس