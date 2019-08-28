ظريف من طوكيو: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن طهران لا تسعى لزيادة التوتر، لكن ينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه التي يكفلها له القانون الدولي.

وقال ظريف في تصريحات صحفية في يوكوهاما قرب طوكيو في مستهل اجتماعه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "مثلما قال الرئيس روحاني فإننا لا نسعى مطلقا لزيادة التوتر. نرى أنه ينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه بموجب القانون الدولي".

ونقلت قناة "NHK" اليابانية عن ظريف قبل الاجتماع قوله: "إيران ترحب بدور الحكومة اليابانية في تخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط. ونحن لا نريد زيادة التوتر بأي شكل من الأشكال".

وكان وزير الخارجية الياباني قد دعا إيران، يوم أمس الثلاثاء، إلى التخلي عن أي تدابير قد تسبب المزيد من الأضرار للاتفاقات النووية، متحدثا عن قرار طهران بزيادة الحد لتخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في اتفاق عام 2015 ردا على خروج الولايات المتحدة أحادي الجانب منه في العام الماضي وفرض عقوبات ضد إيران.

وتدهورت الأوضاع في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، حيث فرضت واشنطن عقوبات صارمة على المجالات الرئيسية للاقتصاد الإيراني، وتواصل زيادة الضغط على طهران.

المصدر: وكالات