الرئاسة الإيرانية توضح موقفها من التفاوض مع واشنطن

قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن الحديث عن عقد لقاء بين الرئيسين الإيراني والأمريكي غير صحيحة قبل بناء الثقة، مؤكدا على ضرورة رفع واشنطن العقوبات عن إيران قبل أي حوار.

إقرأ المزيد

وقال واعظي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، "نسعى في الحكومة الإيرانية ووزارة الخارجية لاستغلال جميع الوسائل لأجل رفع العقوبات عن طهران ... عقد لقاء لمجرد اللقاء لا يحل مشكلات إيران".

ولفت واعظي إلى أنه "إذا أرادت أمريكا اتباع أي طريق مع إيران، عليها أولا تصحيح أخطائها فيما يخص العقوبات".

أما بخصوص الاتفاق النووي، فشدد واعظي على ضرورة رجوع الأمريكيين إلى مجموعة 5+1 والالتزام بتعهداتهم الواردة في الاتفاق.

وأضاف واعظي أن طهران ستقلص المزيد من التزاماتها النووية في خطوة ثالثة، في حال لم تفض المفاوضات مع أوروبا إلى نتائج.

ولفت واعظي إلى أن المفاوضات مع الجانب الفرنسي أحزرت تقدما جيدا، منوها بأن وفدا اقتصاديا إيرانيا سيزور فرنسا الأسبوع المقبل.

المصدر: RT