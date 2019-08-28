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أمريكي يستخدم إصبعه "الوسطى" لسحب قارب يزن 220 طنا!

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أمريكي يستخدم إصبعه
أمريكي يسحب قاربا يبلغ وزنه 220 طنا بإصبعه
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استعرض رجل أمريكي من ولاية جورجيا قوته البدنية بسحب قارب بإصبعه يبلغ وزنه 220 طنا لمسافة 5 أمتار تقريبا.

وأظهر فيديو متداول، جيورجي روستوماشفيلي، وهو يستخدم حبلا مربوطا حول إصبعه "الوسطى" لسحب قارب يدعى "تمارا 2"، وهو زورق قطر محيطي يبلغ وزنه حوالي 220 طنا.

ورغم صعوبة المهمة، نجح غيورغي في سحب القارب لمسافة تتجاوز الـ5 أمتار باتجاه الشاطئ.

المصدر: وكالات

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