لافروف: الغرب يتبع سياسة ازدواجية المعايير في محاربة الإرهاب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن دولا غربية تتبع سياسة ازدواجية المعايير في الحرب على الإرهاب، متهما شركاء غربيين باستخدام التنظيمات الإرهابية لتحقيق أهداف سياسية.

وأوضح وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار، اليوم الأربعاء، أن تدخلات الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق أدت إلى ظهور تنظيمات إرهابية، مشيرا إلى أن هذه التنظيمات تحاول الآن تعزيز نشاطها في شمال أفغانستان.

وأكد لافروف على أن روسيا مستمرة في تقديم المساعدة للجيش الأفغاني لمكافحة الإرهاب، والتزامها كذلك بمكافحة تجارة المخدرات، التي تنطلق من هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الروسي إن الهدف من جهودنا، التي نبذلها في صيغة موسكو وفي إطار أنشطة اللجنة الثلاثية، "روسيا والولايات المتحدة والصين"، والتي نود أن تنضم إليها دول أخرى، بما في ذلك الهند وباكستان وإيران، تهدف إلى تعزيز التسوية السياسية في أفغانستان، والتي ستكون مقبولة لجميع القوى السياسية العرقية والطائفية الرئيسية، والتي ستعتمد على إجماع وطني وتقضي على خطر الإرهاب والتطرف.

المصدر: RT