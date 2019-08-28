استبدلت السلطات في بنغلادش مصطلح "عذراء" في وثائق الزواج الممنوحة للمسلمين بعبارة أخرى "غير متزوجة" بعد أن أصدرت المحكمة العليا الثلاثاء قرارا يقضي بإلغاء الإشارة إلى العذرية.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد قرارا يقضي بسحب كلمة "عذراء" من وثائق الزواج الممنوحة للمسلمين في البلاد، في حكم وُصف بأنه مهم من جانب المنظمات التي كافحت من أجل إسقاط هذا الإجراء الذي ينطوي على "إذلال وتمييز".

وترى المنظمات الحقوقية أن إرغام الفتيات على التصريح عما إذا كن بكارى أم لا في وثائق الزواج -وهو تدبير معتمد منذ العام 1961- أمر ينطوي على "إذلال وتمييز" ويشكل انتهاكا لخصوصية الفتيات.

وكان يتعين على الفتيات المقبلات على الزواج اختيار خانة من بين ثلاث عند ملأ وثيقة الزواج وهي "عذراء" أو "أرملة" أو "مطلقة"، بموجب القوانين السارية على الزيجات الإسلامية في بنغلادش.

غير أن المحكمة العليا أمرت باستبدال كلمة "عذراء" بعبارة "غير متزوجة"، حسب ما أعلن المدعي العام المساعد، أميت تالوكدر.

كما قامت السلطات بإدخال خيارات "غير متزوج" أو "أرمل" أو "مطلق" في الوثائق الرسمية للرجال المقبلين على الزواج.

ويشكل المسلمون قرابة 90% من سكان بنغلادش البالغ عددهم 168 مليون نسمة وتعتبر رابع أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان.

المصدر: وكالات