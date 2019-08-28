أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني، فؤاد تشودري، أن رئيس الوزراء، عمران خان، يفكر في إغلاق المجال الجوي أمام الطيران الهندي.

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وقال تشودري على تويتر: إن" الإجراءات القانونية الرسمية لهذا القرار قيد البحث​​​".

وأضاف:" مودي (رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي) بدأ، ونحن سننهي".

وتم طرح خلال اجتماع لمجلس الوزراء فرض حظر كامل على استخدام الطرق البرية الباكستانية للتجارة الهندية إلى أفغانستان.

وزاد من حدة التوتر بين البلدين، قرار الهند يوم 5 أغسطس الجاري إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير في الشطر الهندي، ما يشمل ذلك منعه من إصدار قوانين خاصة به والسماح لغير المقيمين فيه بشراء ممتلكات هناك، بالإضافة إلى القيود الهندية الأخيرة على التنقل والتجمع وحجب الإنترنت وشبكات الاتصال والتلفزيون في الإقليم.

هذا وتعتبر منطقة جامو وكشمير، الولاية الوحيدة في الهند ذات الأكثرية المسلمة، وتنشط في هذه المنطقة دعوات للاستقلال عن الهند و الانضمام إلى باكستان. وفي الوقت نفسه، لا توجد حدود رسمية بين الهند وباكستان في كشمير، ما يجعل إمكانية الصدام المسلح بين جيشي البلدين تتكرر باستمرار، حيث إن الدولتين لهما مطالب في هذه المنطقة، بحسب مراقبين.

وتتهم نيودلهي باستمرار السلطات الباكستانية بدعم الانفصاليين الكشميريين المسلحين، الأمر الذي تنفيه إسلام أباد، مدعية بأن سكان كشمير يناضلون بشكل مستقل من أجل حقوقهم.

المصدر: وكالات