كوريا الجنوبية تحصل على اعتماد لتصميم مفاعل نووي في الخارج

حصلت كوريا الجنوبية على اعتماد لتصميم مفاعل نووي لتصديره إلى الولايات المتحدة، وذلك لأول مرة في تاريخها.

وأعلنت وكالة الطاقة المائية والنووية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن مفاعلها النووي الجديد من طراز APR1400، حصل على شهادة اعتماد تصميم من اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية.

وسبق أن حصل المفاعل على شهادة اعتماد التصميم النموذجي في سبتمبر من العام الماضي، وبعد مرور 11 شهرا، تمت إجراءات الاعتماد القانونية، قبل إدراج المفاعل ضمن فهرس اللوائح الفيدرالية الأمريكية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها مفاعل نووي غير أمريكي على اعتماد التصميم في الولايات المتحدة.

ويشار إلى أن اعتماد التصميم يعادل شهادة ضمان بتوافر معايير السلامة التي تسمح ببناء وتشغيل المفاعل APR1400 داخل الولايات المتحدة.

وبالتالي، من المتوقع أن تتفوق كوريا الجنوبية على الدول الأخرى في دخولها السوق الأمريكية، حيث أنها بذلك تمكنت من خفض فترة وتكلفة الحصول على اعتماد الإنشاء والتشغيل.

المصدر: يونهاب