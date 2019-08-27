رسالة عاجلة من الحاخامات للجيش الإسرائيلي تخص المجندات

ذكرت قناة عبرية أن كبار الحاخامات في إسرائيل بعثوا برسالة خاصة وعاجلة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، وقيادات الجيش الإسرائيلي.

وأفادت القناة العبرية الثانية بأن الرسالة التي حملها كل من الحاخام دوف ليئور، والحاخام حاييم دروخمان، والحاخام شموئيل إلياهو، تتعلق بالمجندات في الجيش.

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وأوردت القناة أن ما جاء في رسالة كبار الحاخامات في إسرائيل، هو الإعراب عن بالغ قلقهم من ارتفاع نسبة الإجهاض وسط المجندات، والتي تكلف الجيش ملايين الشواكل.

وجاء في الرسالة: "نحن حاخامات إسرائيل نشعر بالألم من الزيادة في عدد حالات الإجهاض في صفوف المجندات".

وتابعت رسالة الحاخامات الإسرائيليين، بحسب القناة العبرية: "نرجو الحفاظ على جو مناسب في القواعد العسكرية، وحرمة معسكر إسرائيل وأخلاقه".

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، أن رسالة كبار الحاخامات جاءت بعد إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع، بأن هذا العام شهد زيادة كبيرة في حالات الإجهاض بين المجندات.

المصدر: القناة العبرية الثانية