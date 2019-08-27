بولتون: استعداد ترامب للتفاوض مع إيران لا يعني تغيير موقفنا منها

أعلن جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، أن إعلان الرئيس دونالد ترامب عن استعداده للتفاوض مع إيران لا يعني تغيير موقف الإدارة الأمريكية تجاه طهران.

وقال بولتون في تصريح لـ "إذاعة أوروبا الحرة"، اليوم الثلاثاء، إن "التفاوض معهم (الإيرانيين) لا يعني أن الرئيس ترامب غير موقفه و(لا يعني) أن إيران ستحصل على فوائد اقتصادية ملموسة فقط مقابل كفها عن القيام بأمور ما كان يجب أن تقوم بها أصلا".

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وأضاف بولتون: "وإذا كانت هناك صفقة شاملة، سيتم رفع العقوبات بالطبع. وعندما يكون النظام في إيران مستعدا للتفاوض حول ذلك، سيكون هناك اجتماع".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أكد على هامش قمة مجموعة "السبع الكبار" في فرنسا استعداده لعقد لقاء مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، مشيرا إلى أن عقد مثل هذا الاجتماع في غضون أسابيع أمر واقعي.

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل أيام، أن العمل يجري على تنظيم لقاء بين ترامب وروحاني، وأعرب عن أمله بأن يعقد هذا اللقاء في نهاية المطاف.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل