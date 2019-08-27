كوربين يكثف جهوده لمنع حدوث "بريكست" بدون اتفاق

وجه زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، رسالة إلى نواب عن حزب المحافظين، دعا فيها لتوحيد الجهود من أجل منع حدوث "بريكست" بدون اتفاق.

وأفادت صحيفة "إيفنينغ ستاندارد" البريطانية بأن الرسالة وجهت إلى 116 نائبا في البرلمان، بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، ووزير المالية السابق، فيليب هاموند، أحد أبرز منتقدي رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون، وعدد من وزراء سابقين.

وقال كوربين في رسالته: "نعرف أن هناك أغلبية في البرلمان ضد الخروج بدون اتفاق. وكنواب في البرلمان، صوتنا ضد الخروج من دون اتفاق عدة مرات، وكان أكبر عدد من الأصوات في 27 مارس هذا العام".

وقبل ذلك، أجرى كوربين مشاورات مع أعضاء الأحزاب الأخرى لمناقشة وضع مشروع قانون يمنع الحكومة من تمرير "بريكست" من دون اتفاق.

وقد وقع نحو 160 عضوا في البرلمان البريطاني عريضة، دعوا فيها إلى استخدام "كافة الأدوات الممكنة" لوقف "بريكست" من دون اتفاق.

يذكر أن البرلمان البريطاني رفض الاتفاق الذي توصلت إليها تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، بشأن شروط "بريكست" ومستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل، كما صوت البرلمان ضد الخروج من دون أي اتفاق.

من جهته، رفض الاتحاد الأوروبي تعديل الاتفاق، فيما يصر رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، على تمرير "بريكست" في موعده وشطب أحد شروط الاتفاق الذي ينص على النظام الجمركي على حدود إيرلندا.

المصدر: "إيفنينغ ستاندارد"