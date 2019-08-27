دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إلى عدم رفع العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.

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وجاء في بيان أصدرته الدول الثلاث، بعد اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي تلبية لطلب منها، الثلاثاء، إن "العقوبات الدولية يجب الحفاظ عليها والالتزام الصارم بها ما لم تتم تصفية البرنامجين النووي والباليستي لكوريا الشمالية".

وأعربت باريس ولندن وبرلين عن قلقها إزاء سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ البالستية قصيرة المدى في كوريا الشمالية، معتبرة أن هذه العمليات تنتهك قرارات مجلس الأمن.

والسبت الماضي، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه "غير سعيد بالتقارير حول اختبارات كوريا الشمالية"، لكنه أشار إلى أن إطلاق صواريخ قصيرة المدى لا ينتهك الاتفاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

المصدر: إنترفاكس