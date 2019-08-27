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"خرج ليدخن ولم يعد".. صحفي إيراني "ينشق" عن وفد ظريف ويبقى بالسويد (صور + فيديو)

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Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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ذكر صحفيون إيرانيون أن إعلاميا رافق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال جولته الأوروبية، لم يعد أدراجه مع الوفد الإيراني خلال مغادرته السويد، ويسعى للحصول على لجوء سياسي.

ونقلت عدد من وسائل الإعلام الأوروبية أن الصحفي، أمير توحيد فاضل، خرج لتدخين سيجارة خلال مرافقته لظريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، لكنه لم يعد.

ووفقا للصحفيين الإيرانيين، فإن فاضل رافق وزير الخارجية الإيراني في الجولة الأوروبية لكونه المحرر السياسي لوكالة "موج" الإخبارية في إيران.

ونشر عدد من الصحفيين، تغريدات ذكروا فيها عدم عودة فاضل مع ظريف، منتقدين استغلال المراسل لظريف ووزارة الخارجية للسعي وراء مكاسبه الشخصية.

وردا على الانتقادات اللاذعة تجاه سلوكياته، رد فاضل على زملائه قائلا: "لدى الجميع الحق في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، لا أحد يعلم ما الذي سيحصل مستقبلا، أصحاب النظر القصير يتكلمون عن جهل".

ولم يعلق أمير توحيد فاضل، بنفسه حول انشقاقه أو حتى طلبه اللجوء، إلا أنه أعاد تغريد تعليق لأحد زملائه الصحفيين الإيرانيين العاملين في واشنطن، علي جفانماردي، قال فيه: "أمير توحيد فاضل سيتحدث قريبا حول الموضوع".

المصدر: RT

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