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ترويج ترامب لمنتجعه الخاص كمكان لإجراء قمة G7 القادمة يثير جدلا

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ترويج ترامب لمنتجعه الخاص كمكان لإجراء قمة G7 القادمة يثير جدلا
Reuters Joe Skipper
منتجع Doral التابع لدونالد ترامب في ميامي (ولاية فلوريدا)
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انتقد أحد الأشخاص المقربين من دونالد ترامب، فكرة الرئيس الأمريكي في إجراء القمة القادمة لمجموعة G7 في منتجع Doral الذي يملكه في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

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وفي تصريح صحفي، وصف ريك سانتوروم، السيناتور السابق عن ولاية بنسلفانيا، توجه ترامب نحو استخدام ملكيته الخاصة كمكان لاستضافة القمة، بأنه "انتهاك للقانون". وتابع: "هو لا يعمل أي شيء جيد لنفسه بمثل هذه الخطوات"، مضيفا: "السيد الرئيس.. توقفوا.. أرجوكم".

ودعا والتر شوب، المدير السابق لهيئة مراقبة الأخلاقيات في الحكومية الأمريكية، النيابة العامة إلى إجراء تحقيق في احتمال وجود جريمة "فساد" وراء عملية اقتناء المنتجع من قبل ترامب.

وخلال لقاءات عقدها في بياريتز الفرنسية، أثناء استضافتها لقمة G7، تحدث ترامب عن نيته إجراء لقاء المجموعة القادم، الذي تستضيفه الولايات المتحدة، في منتجع Doral.

المصدر: HuffPost

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