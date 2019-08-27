ماكرون: حلت نهاية عصر الهيمنة الغربية في ظل صعود الصين وروسيا
Reuters Pascal Rossigno
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbhp
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن نهاية هيمنة الحضارة الغربية حلت، في ظل التغيرات الجيوسياسية وصعود الصين وروسيا.
وأكد ماكرون، في خطاب أمام سفراء بلاده لمناقشة السياسة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء: "يجب أن نعيد التفكير بعلاقتنا مع روسيا... منذ سقوط حائط برلين، أسسنا لعلاقة مع روسيا قائمة على عدم الثقة، يجب ألا ننسى أن روسيا في أوروبا".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "لا يمكننا أن نؤسس للمشروع الأوروبي للحضارة الذي نؤمن به، من دون أن نعيد التفكير بعلاقتنا مع روسيا"، مؤكدا أنه لا يجب أن تكون روسيا الحليف "الضعيف" للصين، فروسيا مكانها في أوروبا.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)