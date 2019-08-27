صور جريئة لزوجة ملك تايلاند الجديدة! (فيديو)

نشر القصر الملكي التايلاندي صورا جريئة للواء سنينات ونغفاجيراباكدي، زوجة الملك الجديدة، ذات الـ 34 عاما.

وتظهر الصور سنينات ونغفاجيراباكدي وهي ترتدي أزياء قتالية وتحلق بطائرة وتصوب سلاحا في ميدان لإطلاق النار.

ومنح الملك ماها فاجيرالونغكورن، قرينته الثانية لقب "تشاو خون فرا"، أو القرين الملكي النبيل، في 28 يوليو، الذي يوافق عيد ميلاده الـ 66، لتكون أول امرأة تحصل على هذه المرتبة منذ ما يقرب من قرن.

يذكر أن فاجيرالونغكورن توج ملكا في شهر مايو الماضي في احتفال استمر 3 أيام، بعد عامين من وفاة والده الملك بوميبول أدولياديج.

وقبل أيام من التتويج، أعلن الملك أنه تزوج من الجنرال سوثيدا فاجيرونجكورن نا أيوديا (زوجته الأولى)، وأعلنها ملكة.

وكانت الملكة سوثيدا سمة من سمات الأسرة المالكة لسنوات. وفي عام 2016، رقاها فاجيرالونغكورن إلى رتبة جنرال، وبعد ذلك بعام، جعلها نائب قائد قيادة الحرس الملكي.

المصدر: وكالات