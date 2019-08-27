الولايات المتحدة تنقل 3 قاذفات استراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية إلى أوروبا

قامت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بنقل 3 قاذفات استراتيجية من طراز "B-2 Spirit" قادرة على حمل أسلحة نووية وصواريخ مجنحة، إلى قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المصادر الجوية البريطانية أن القاذفات هذه قامت بالرحلة عبر الأطلسي من قاعدة "وايتمان" الواقعة في ولاية ميسوري الأمريكية إلى بريطانيا.

ولم تقدم القوات الجوية الأمريكية أي معلومات رسمية حول غرض نقل قاذفاتها إلى أوروبا.

وتستخدم قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية بشكل منتظم لنشر الطائرات الاستراتيجية الأمريكية في أوروبا.

وقامت القوات الجوية الأمريكية في مارس الماضي بنقل 6 قاذفات استراتيجية من طراز "B-52H"، قادرة على حمل أسلحة نووية، إلى بريطانيا. وقامت هذه القاذفات فيما بعد بسلسلة من الطلعات التدريبية بالقرب من الحدود الروسية في منطقة بحر البلطيق.

المصدر: إنترفاكس