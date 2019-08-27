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ترامب معلقا على نبأ "محاربة الأعاصير بالنووي": هذا أمر سخيف جدا

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ترامب معلقا على نبأ
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقرير الذي تحدث عن رغبته في محاربة الأعاصير بالسلاح النووي.

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موقع "آكسيوس": ترامب يقترح القضاء على الأعاصير بالقنابل النووية!

وقال ترامب، اليوم الثلاثاء، فى تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عدت للتو إلى واشنطن قادما من فرنسا، ومجموعة G-7 كانت ناجحة للغاية".

وأضاف: "لكنني وجدت أخبارا خاطئة لا تزال تحاول الترويج للقصة الوهمية التي تقول إنني كنت أرغب باستخدام الأسلحة النووية لتفجير الأعاصير قبل وصولها إلى الشاطئ. هذا أمر سخيف جدا ، لم يحدث أبدا!".

وكان موقع "آكسيوس" للأنباء والتكنولوجيا قد نشر في وقت سابق تقريرا تحدث فيه عن رغبة ترامب بإلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يحدد الموقع متى جرى كلام ترامب هذا وأين.

المصدر: RT

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