النيابة الأمريكية تطلب الإعدام لمنفذ هجوم على كنيس يهودي العام الماضي

طالبت النيابة العامة الأمريكية بإنزال عقوبة الإعدام بحق الرجل المتهم بقتل 11 يهوديا داخل كنيس بمدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا قبل عام.

ووجهت السلطات القضائية إلى روبرت باورز (46 عاما) 63 تهمة، من بينها ارتكاب جرائم كراهية والقتل والشروع في القتل.

كما تتضمن لائحة الاتهام تهما تتعلق بإعاقة ممارسة شعائر دينية بارتكاب أفعال القتل والشروع في القتل أدت إلى الموت وأخرى تتعلق باستخدام سلاح ناري لارتكاب جرائم قتل.

وطالبت النيابة العامة، أمس الاثنين، المحكمة بانزال عقوبة الإعدام بحق المتهم، موضحة أنه "في حال تمت إدانته، هناك ما يبرر عقوبة الإعدام".

وانكر المتهم باورز التهم الموجهة إليه، فيما لم يحدد موعد للمحاكمة بعد.

واقتحم باورز في 27 أكتوبر العام الماضي، في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، كنيس "شجرة الحياة" أثناء مراسم دينية، وأطلق النار على من بداخله صائحا بأعلى صوته "يجب على كل اليهود أن يموتوا".

وكان المتهم باورز قد اتخذ مواقف حادة على الإنترنت معادية للسامية قبل ارتكابه الجريمة.

المصدر: أ ف ب