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العسكريون الأمريكيون جربوا دبابات "تي-80" الروسية

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العسكريون الأمريكيون جربوا دبابات
Sputnik Valeriy Melnikov
الدبابة الروسية من طراز "تي-80"، أرشيف
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جرب العسكريون الأمريكيون قيادة الدبابات الروسية من طراز "تي-80" أثناء المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

ويعد اللواء المدرع الثالث الوحيد في جيش كوريا الجنوبية الذي يستخدم المعدات العسكرية الروسية. وإضافة إلى دبابات "تي-80" يستخدم اللواء مركبة المشاة القتالية الروسية "بي أم بي-3".

وكانت دبابة "تي-80" الروسية أقوى دبابة في كوريا الجنوبية خلال السنوات الـ20 الأخيرة. وقبل تحديثها تم تخزينها في القواعد العسكرية كاحتياطي استراتيجي. وكان من المخطط بدء استخدامها حال بروز تهديد عسكري أو بدء أعمال عسكرية واسعة. ومنذ 3 سنوات قررت سيئول تحديثها في مصنع "أومسك ترانس ماش" في روسيا.

المصدر: نوفوستي

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