41% من الإيطاليين يرغبون في انتخابات برلمانية مبكرة

أظهر استطلاع لآراء الناخبين أن 41% من الإيطاليين يرغبون في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية مبكرة، بعد الأزمة السياسية التي فجرها زعيم "حزب الرابطة" ماتيو سالفيني.

وأشار الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة "إل صولي 24" وأجري في 25 أغسطس 2019، إلى أن 34.3% من المشاركين، أعلنوا نيتهم التصويت لـ"حزب الرابطة" في حال إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، بينما قدر استطلاع أجري نهاية شهر يوليو نسبة مؤيدي الحزب بـ 38.9%.

وأبرز الاستطلاع إحراز "الحزب الديمقراطي" و"حركة خمس نجوم" بعض التقدم مقارنة باستطلاع الشهر الماضي، بينما يدخلان في مفاوضات شاقة من أجل تكوين إئتلاف حكومي بديل في البرلمان الحالي قبل إنتهاء المهلة الزمنية لرئيس الجمهورية، سيرجو ماتاريلا، يوم الثلاثاء.

ورشح الاستطلاع حصول "الحزب الديمقراطي" على 24% من أصوات الناخبين، مقارنة بـ 23.3 في استطلاع نهاية تموز الماضي، وإحراز "خمس نجوم" نسبة 16.6% بعد أن كانت 14.8%.

جدير بالذكر أن الرئيس الإيطالي قبل استقالة رئيس الحكومة جوزيبي كونتي.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية