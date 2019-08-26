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مصدر: ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" تتوجه إلى ميناء بور سعيد المصري

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مصدر: ناقلة النفط الإيرانية
Reuters JON NAZCA
ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"
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كشف موقع لرصد حركة السفن، الاثنين، عن توجه ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" إلى ميناء بورسعيد المصري، بعد أن كانت وجهتها إلى تركيا.

ونشر حساب "تانكر تراكرز"، المختص برصد ناقلات النفط، خرائط تظهر توجه "أدريان داريا 1" (غريس 1 سابقا) نحو الميناء المصري، المجاور لمدخل قناة السويس.

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وأوضح أن الناقلة اتخذت هذا المسار على مدار الساعات الـ 36 الماضية، متوقعا أن تصل في غضون 72 ساعة.

وتوقع "تانكر تراكرز" أن تبقى "أدريان داريا 1" في الميناء عدة أيام، إلى حين التقائها بناقلة إيرانية أخرى، لتفرغ فيها جزءا من حمولتها، حتى تتمكن من الإبحار في السويس.

المصدر: وكالات

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