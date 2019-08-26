كشف موقع لرصد حركة السفن، الاثنين، عن توجه ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" إلى ميناء بورسعيد المصري، بعد أن كانت وجهتها إلى تركيا.

ونشر حساب "تانكر تراكرز"، المختص برصد ناقلات النفط، خرائط تظهر توجه "أدريان داريا 1" (غريس 1 سابقا) نحو الميناء المصري، المجاور لمدخل قناة السويس.

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وأوضح أن الناقلة اتخذت هذا المسار على مدار الساعات الـ 36 الماضية، متوقعا أن تصل في غضون 72 ساعة.

The red line within the yellow dotted line represents the past 36 hours. The continue red line represents up to 72 hours of continued trajectory, indicating the Port Said anchorage. We believe she will sit idle there for a few days until an Iranian Suezmax meets up with her. pic.twitter.com/3cwI0NXnGW — TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) 26 августа 2019 г.

وتوقع "تانكر تراكرز" أن تبقى "أدريان داريا 1" في الميناء عدة أيام، إلى حين التقائها بناقلة إيرانية أخرى، لتفرغ فيها جزءا من حمولتها، حتى تتمكن من الإبحار في السويس.

المصدر: وكالات