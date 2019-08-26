الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان

دعت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس، بعد هجوم بطائرات دون طيار على معقل لـ "حزب الله" في جنوب بيروت نسبت مسؤوليته إلى إسرائيل.

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وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة عاجزة عن تأكيد التقارير عن حادثة الأحد، وهي الأحدث في سلسلة الهجمات التي أبلغ عنها في المنطقة في الأيام الأخيرة.

وأضاف أن "الأمم المتحدة تدعو الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في التحرك والخطابات".

كما أكد أنه من الضروري للجميع تجنب التصعيد والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة "أحيطت علما" بتصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي ندد بالهجوم باعتباره "إعلان حرب".

وأشار المتحدث أيضا، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تلقى أيضا رسالة من الحكومة اللبنانية حول الموضوع.

المصدر: أ ف ب