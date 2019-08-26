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تركيا: حكومة إسرائيل تلعب من جديد لعبة قذرة قبيل الانتخابات

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تركيا: حكومة إسرائيل تلعب من جديد لعبة قذرة قبيل الانتخابات
Reuters UMIT BEKTAS
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أغلو
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اتهم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالقيام بـ "لعبة قذرة" قبل استحقاق انتخابي جديد في إسرائيل.

وقال تشاووش أوغلو، في تغريدة نشرها، اليوم الاثنين، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "يجري من جديد في إسرائيل القيام بلعبة قذرة في فترة الانتخابات. لن نتخلى أبدا عن دعمنا لإخوتنا وأخواتنا في القدس الشرقية، عاصمة فلسطين تحت الاحتلال، وحماية الشأن الفلسطيني".

تصريح تشاووش أوغلو يأتي ردا على إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه أمر بإعداد حزمة من الإجراءات لوقف الأنشطة التركية في القدس الشرقية.

ومع اقتراب السباق الانتخابي التشريعي في إسرائيل، الذي من المقرر أن يجري يوم 17 سبتمبر المقبل، كثفت حكومة نتنياهو إجراءاتها التصعيدية في الأراضي المحتلة وفي الساحة الخارجية، حيث نشطت عملياتها العسكرية وشنت سلسلة هجمات على أهداف في سوريا ولبنان والعراق.

المصدر: RT

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