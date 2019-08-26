 
مباشر

فرنسا تدين استمرار بيونغ يانغ بإطلاق الصواريخ الباليستية

أخبار العالم

فرنسا تدين استمرار بيونغ يانغ بإطلاق الصواريخ الباليستية
Reuters / KCNA
قاذفة الصواريخ المتحركة التي تم اختبارها يوم السبت تحت إشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbd8

دانت فرنسا، اليوم الاثنين، استمرار كوريا الشمالية في إجراء تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية، معتبرة أنها "تهدد الأمن الإقليمي".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن "باريس تؤكد مجددا إدانتها لهذه الاختبارات المتكررة التي تلحق الضرر بأمن المنطقة وتنتهك قرارات مجلس الأمن".

وأضاف البيان أن "فرنسا تدعو كوريا الشمالية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي واستئناف الحوار مع الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن، والذي يهدف إلى منع بيونغ يانغ من تطوير أسلحة دمار شامل".

وأوضحت الخارجية الفرنسية أنه وإلى أن يتحقق هذا الهدف، سيتم الحفاظ على عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

إقرأ المزيد
كوريا الشمالية تنشر صور منصتها الجديدة لإطلاق الصواريخ
كوريا الشمالية تنشر صور منصتها الجديدة لإطلاق الصواريخ

وأعلنت الوكالة الإخبارية الرسمية في كوريا الشمالية، يوم السبت، أن الزعيم كيم جونغ أون، حضر تجربة منصة ضخمة لإطلاق الصواريخ.

وجاء في تقرير للوكالة أن على بيونغ يانغ أن تقوم بتطوير أسلحة جديدة من أجل مواجهة التهديدات والتصدي لهجوم "قوى معادية".

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الشمالية، أن الحديث يدور عن خامس إطلاق من نوعه في شهر أغسطس وحده، والتاسع في العام الجاري.

وأشارت إلى أن الصاروخين حلقا إلى مسافة 380 كلم على ارتفاع 97 كلم بسرعة طيران قصوى بلغت 6.5 ماخ.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد الغارات الإسرائيلية على دمشق.. حسن نصر الله يتوعد الجيش الإسرائيلي في الحدود "بدءا من الليلة"