فرنسا تدين استمرار بيونغ يانغ بإطلاق الصواريخ الباليستية

دانت فرنسا، اليوم الاثنين، استمرار كوريا الشمالية في إجراء تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية، معتبرة أنها "تهدد الأمن الإقليمي".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن "باريس تؤكد مجددا إدانتها لهذه الاختبارات المتكررة التي تلحق الضرر بأمن المنطقة وتنتهك قرارات مجلس الأمن".

وأضاف البيان أن "فرنسا تدعو كوريا الشمالية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي واستئناف الحوار مع الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن، والذي يهدف إلى منع بيونغ يانغ من تطوير أسلحة دمار شامل".

وأوضحت الخارجية الفرنسية أنه وإلى أن يتحقق هذا الهدف، سيتم الحفاظ على عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

#CoréeduNord



Nous avons pris note avec préoccupation des informations faisant état de nouveaux tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord samedi dernier.



Nous réaffirmons notre condamnation de ces tirs répétés



Plus d'informations ➛ https://t.co/R4gz29UcCMpic.twitter.com/k1gDb0myEq — France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) 26 августа 2019 г.

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وأعلنت الوكالة الإخبارية الرسمية في كوريا الشمالية، يوم السبت، أن الزعيم كيم جونغ أون، حضر تجربة منصة ضخمة لإطلاق الصواريخ.

وجاء في تقرير للوكالة أن على بيونغ يانغ أن تقوم بتطوير أسلحة جديدة من أجل مواجهة التهديدات والتصدي لهجوم "قوى معادية".

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الشمالية، أن الحديث يدور عن خامس إطلاق من نوعه في شهر أغسطس وحده، والتاسع في العام الجاري.

وأشارت إلى أن الصاروخين حلقا إلى مسافة 380 كلم على ارتفاع 97 كلم بسرعة طيران قصوى بلغت 6.5 ماخ.

المصدر: RT + وكالات