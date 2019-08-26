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مصدر: إسرائيل تتوقع ردا من حزب الله في الجليل

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مصدر: إسرائيل تتوقع ردا من حزب الله في الجليل
Reuters MOHAMED AZAKIR
أضرار ناجمة عن طائرة مسيرة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية
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ذكرت "القناة 12 الإسرائيلية" أن إسرائيل تستعد لرد من حزب الله "بعد التهديدات من قبل لبنان وإيران والتقارير التي تحدثت عن هجوم إسرائيلي آخر في البقاع اللبناني".

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وقالت القناة إن الجيش الإسرائيلي ينشر كتائب مقاتلة في الميدان، ورفع درجة الاستنفار منذ يومين، وربما سيقرر لاحقا استدعاء المزيد من القوات، وذلك سيكون حسب التقييمات الأمنية.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن "أي هجوم من حزب الله قد يكون على هدف عسكري في الجليل، وحسب التقديرات فإن إسرائيل ستتلقى بالتأكيد الرد في النهاية وهذا الرد لن يكون في هضبة الجولان بل في الجليل".

المصدر: وكالات

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