جونسون: ثمة فرصة لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي ووقف سلوكها الهدام في المنطقة

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إيران إلى انتهاز "فرصة" العودة إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي والتخلي عن "زعزعة الاستقرار" في المنطقة.

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وفي مؤتمر صحفي عقده في مدينة بياريتز الفرنسية، في ختام أعمال قمة "مجموعة السبع الكبار"، قال جونسون: "لا يجب السماح لإيران، تحت أي ظرف من الظروف، بامتلاك أسلحة نووية".

وأضاف أنه "من الواضح أن ثمة فرصة الآن لإيران للعودة للالتزام بالاتفاق النووي.. استئناف الحوار بالإضافة إلى التوقف عن سلوكها الهدام في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بياريتز، إنه مستعد للقاء نظيره الإيراني، حسن روحاني، في "الظروف المناسبة"، لإنهاء المواجهة بشأن الاتفاق النووي.

وفي مايو العام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الذي وصفه ترامب سابقا بـ "أسوأ صفقة" عقدتها بلاده في تاريخها، لكن سائر الدول الأطراف فيه (روسيا، الصين، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) ما زالت تدعمه.

مع ذلك، فقد أعلنت إيران، في يوليو الماضي، الشروع في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول الكبرى في العام 2015، عن طريق تخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق. وجاءت هذه الخطوة عقب انتهاء مهلة 60 يوما منحتها طهران لحلفائها، خاصة الأوروبيين لـ "الالتزام بتعهداتهم"، المتعلقة أساسا بقدرات طهران على الاستمرار في بيع النفط والقيام بمبادلات تجارية مع أوروبا من خلال الالتفاف على العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران إثر خروجها من الاتفاق.

المصدر: رويترز