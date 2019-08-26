ماكرون: قمة G7 اتفقت على إصلاح منظمة التجارة العالمية

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن قمة مجموعة "السبع الكبار" اتفقت على إصلاح منظمة التجارة العالمية.

وقال ماكرون للصحفيين في ختام أعمال القمة في مدينة بياريتز الفرنسية، اليوم الاثنين، إن مجموعة "السبع الكبار" تريد إصلاح منظمة التجارة العالمية "من أجل حماية الملكية الذهنية بشكل أكثر فاعلية، وحل الخلافات بمزيد من السرعة وقطع دابر الممارسات غير العادلة".

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وأضاف ماكرون أن "أيام السذاجة انتهت، لكن أيام محاولات حل المشكلة في الإطار الثنائي انتهت أيضا. والعمل المشترك هو الطريق الجديد لتسوية الأمور".

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في معرض رده على أسئلة الصحفيين في ختام القمة، عن عدم رضاه عن المقترحات المتعلقة بإصلاح منظمة التجارة العالمية.

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت خلال قمة "السبع الكبار" أنها ستدعو إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية. وفي وقت سابق، هدد ترامب بأن الولايات المتحدة قد تنسحب من تلك المنظمة العالمية إن لم يتم إصلاحها.

المصدر: وكالات