بالفيديو.. تحطم مقاتلة إسبانية في البحر ووفاة الطيار  

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أن مقاتلة تابعة لها تحطمت، اليوم الاثنين، في البحر أثناء تنفيذها تحليقا تدريبيا قبالة سواحل البلاد الجنوبية الشرقية، ما أودى بحياة طيارها.

وأكدت الوزارة في بيان لها العثور على جثة في البحر يعتقد أنها لطيار المقاتلة المنكوبة من طراز C-101 محلية الصنع، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي بيان سابق، ذكرت الوزارة أن الطيار تمكن من القفز قبل سقوط الطائرة، إلا أنه لم ينج عقب ارتطامه بالمياه.

ويتداول في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحطم المقاتلة قبالة ساحل "لا مانغا" السياحي.

🔴 🇪🇸 Crash d’un Casa C-101 Aviojet des forces aériennes espagnoles à La Manga en mer Méditerranée. pic.twitter.com/zxsoyHOkKt — air plus news (@airplusnews) August 26, 2019

المصدر: أسوشيتد برس