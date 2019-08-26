ترامب: مستعد لدعوة بوتين لحضور قمة G7 العام القادم

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استعداده لدعوة نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور قمة مجموعة "السبع الكبار" في العام القادم.

إقرأ المزيد

وفي مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، على هامش قمة المجموعة في مدينة بياريتز الفرنسية، جدد ترامب موقفه إزاء استئناف صيغة "الثماني الكبار" بمشاركة روسيا، قائلا إنه يرى في ذلك أمرا جيدا للأمن والاقتصاد العالميين.

وأكد الرئيس الأمريكي عزمه على دراسة مسألة عودة روسيا إلى G8 بغض النظر عن الاعتبارات السياسية الداخلية، قائلا: "التبعات السياسية لا تهمني". وأضاف: "لا أفعل شيئا من أجل الوصول إلى أهداف سياسية، إنما أفعل ما هو صائب وتروق أفعالي للناس".

وردا على سؤال عما إذا كان مستعدا، بصفته رئيس دولة مستضيفة لقمة G7 المقبلة، لدعوة الرئيس الروسي إليها، قال ترامب: "أنا مستعد لدعوته". مع أنه ذكر أنه غير متأكد من قبول بوتين هذه الدعوة، قائلا: "إنه إنسان معتد بنفسه".

ورد الرئيس الأمريكي على تعليق يفيد بأنه تعهد بدعوة نظيره الروسي إلى قمة "السبع الكبار" القادمة، قائلا: "لم أقل ذلك.. لكنني أعتقد أنه لو كان الرئيس بوتين مشاركا فيما عرف بـ G8 سابقا، وقد كان مشاركا في G8، وسمعت أنه كان مشاركا جيدا فيها.. لو كان طرفا فيها، فسيكون ذلك من الأفضل، وسيمثل عاملا إيجابيا بالنسبة للعالم وعاملا إيجابيا كبيرا بالنسبة لروسيا. والمجموعة تناقش ذلك. وهناك أناس كثيرون يشاطرونني أفكاري".

إقرأ المزيد

وقبل أيام من انعقاد قمة بياريتز، قال الرئيس الأمريكي إنه سيؤيد إعادة روسيا إلى منتدى الدول الصناعية الكبرى، في حال طرح هذه المبادرة من قبل دول أخرى أعضاء بالمجموعة التي جرى عزل موسكو عن المشاركة في اجتماعاتها، في العام 2014، ضمن إجراءات أخرى اتخذها الغرب حينذاك على خلفية اتهاماته الموجهة إلى موسكو بـ "ضم" شبه جزيرة القرم ودعم "الانفصاليين" في شرق أوكرانيا.

المصدر: وكالات