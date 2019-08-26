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الخارجية الروسية تحذر رعاياها في مدريد ولندن

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الخارجية الروسية تحذر رعاياها في مدريد ولندن
Sputnik / Maxim Blinov
مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مواطنيها من تغيير توقيت أو إلغاء الرحلات الجوية في مطار مدريد الدولي، بسبب إضراب موظفي شركة الطيران الإسبانية "إيبيريا".

وجاء في بيان لقسم مركز إدارة الأزمات في وزارة الخارجية الروسية على" تويتر": "إضراب لموظفي شركة الطيران الجوية الوطنية (إيبيريا) بمطار مدريد الدولي يومي 30 و31 أغسطس".

وأضافت الوزارة أنه "قد تجري تغييرات في جدول الرحلات أو يتم إلغاؤها"​​​.

كما قالت الوزارة، في بيان ثان، إن عمال مترو الأنفاق، على الخط المركزي وعلى خط فيكتوريا، في العاصمة البريطانية لندن، سينفذون إضرابا جزئيا يوم 29 أغسطس، من الساعة الثامنة مساء إلى يوم 30 سبتمبر في التوقيت نفسه.

وأشارت الخارجية إلى إمكانية تأخير في حركة القطارات، وزيادة الضغط على وسائل النقل العام البديلة.

وذكرت في البيان أن الركاب بمطار "البرات" في برشلونة، واجهوا مشاكل مماثلة في وقت سابق، حيث قام موظفو شركة الطيران الوطنية "إيبيريا" بتنفيذ إضراب عن العمل، في أواخر أغسطس، مبينة أن العمال يعتزمون تنظيم إضرابات أخرى هناك مجددا، يومي 30 و31 أغسطس.

المصدر: وكالة "ريا نوفستي"

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