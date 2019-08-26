ماكرون يصحح صحفيا التبس عليه اسم الرئيس الإيراني مع اسم زعيم إحدى قبائل الهنود الحمر!

صحح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صحفيا التبس عليه اسم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مع اسم زعيم إحدى قبائل الهنود الحمر في أمريكا الجنوبية.

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وأثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيلي سباستيان بينيرا، اليوم الاثنين، على هامش قمة مجموعة "السبع الكبار" في مدينة بياريتز الفرنسية، تحدث ماكرون عن حرائق الغابات في حوض نهر الأمازون، وذكر اسم راؤوني ميتوكتيري، زعيم قبيلة "كايابو" من الهنود الحمر.

وخاطبه أحد الصحفيين قائلا: "كان من المفاجأة من قبلكم أن وصل وزير الخارجية الإيراني (إلى فرنسا). وها نحن نعلم أن الزعيم روحاني (Rohani بالفرنسية) وصل إلى قمة G7 في بياريتز. هل يمكنكم تأكيد هذه المعلومة، وما هي رسالتكم للرئيس (البرازيلي) بولسونارو وراء دعوتكم هذه؟".

وصحح ماكرون الصحفي وقال مبتسما إن اسم الزعيم هو "راؤوني" وليس "روحاني". وأضاف: "أما روحاني فهو زعيم هو الآخر، لكنه شخص غير ذاك الموجود هنا"، مشيرا إلى أن زعيم القبيلة وصل إلى بياريتز بدعوة من منظمات غير حكومية، وليس بدعوة من دول G7.

المصدر: نوفوستي