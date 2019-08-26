ماكرون: روحاني زار بياريتز بدعوة من منظمات غير حكومية

كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن نظيره الإيراني، حسن روحاني، زار مدينة بياريتز الفرنسية أثناء انعقاد قمة مجموعة G7 هناك، لكنه أشار إلى أن زيارته لم تجر بدعوة رسمية من باريس.

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وقال ماكرون: "فيما يتعلق بالزعيم روحاني فـ (كان) هو في فرنسا تلبية لدعوة من منظمات غير حكومية وليس بدعوة من الدولة التي تترأس G7".

وأضاف أنه لم يلتق روحاني، لكنه أكد استعداده للقائه إذا أبدى الرئيس الإيراني رغبته في ذلك.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وصل إلى بياريتز (جنوب فرنسا) في زيارة لم يخطط لها برنامج القمة. ودامت المشاورات مع ظريف على هامش أعمال القمة ثلاث ساعات ونصف ساعة، منها 30 دقيقة التقى الوزير الإيراني خلالها مع ماكرون، أما بقية الوقت فأجرى فيه محادثات مع فريق المفاوضين الفرنسيين، الذي ترأسه وزير الخارجية، جان إيف لودريان.

ووصف مصدر في قصر الإليزيه، مساء الأحد، المحادثات بأنها كانت "إيجابية وبناءة".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه لم يعترض على وصول ظريف إلى قمة "السبع الكبار"، لكنه رفض لقائه.

المصدر: تاس