5 سيناريوهات تنتظر ناقلة النفط "أدريان دريا-1"

قالت إيران اليوم الاثنين، إنها باعت حمولة الناقلة "أدريان دريا" من النفط الخام إلى جهة مجهولة هي من ستحدد وجهتها، ولكن ما هي الاحتمالات التي تحيط بهذا الإجراء؟

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أولا: من المحتمل أن يكون المشتري وسيطا (جهة أو مؤسسة)، اشترى الحمولة على أن يبيعها في وقت لاحق إلى جهة أخرى.

ثانيا: أن تكون إحدى الدول الأكثر شراء للنفط الإيراني كالصين، هي من اشترت الحمولة.

ثالثا: قد يتم تفريغ الحمولة، وفق مصدر في الملاحة التركية، في المنطقة الحرة في ميناء مرسين التركي، ومن المرجح أن تبقى الحمولة لفترة من الزمن قبل أن تجزأ ويعاد بيعها إلى جهات مختلفة ومتعددة.

رابعا: قالت "بلومبرغ" إن الناقلة قد تطفئ أجهزة نظام تحديد المواقع GPS، وتسعى إلى نقل الخام لسفن أصغر ليتم تسليمها إلى تركيا أو سوريا.

خامسا: لن تتمكن "أدريان دريا" من عبور قناة السويس دون تفريغ بعض حمولتها، وإلا ستبقى متوقفة في عمق المياه. وتشير "بلومبرغ" إلى إمكانية أن تفرغ الناقلة بعض حمولتها وتعبر قناة السويس إلى البحر الأحمر، ومن هناك يمكن أن تبحر إلى الخليج وتعود إلى إيران.

من الجدير ذكره أن الناقلة "أدريان دريا" تحمل 2 مليون برميل من النفط الإيراني الخام.

المصدر: RT