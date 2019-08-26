الغارديان: ترامب تنازع وقادة مجموعة "G7" بشأن روسيا

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشاجر مع زملائه في قمة مجموعة الدول السبع الكبار "G7" في بياريتز بفرنسا حول فكرة عودة روسيا إلى المجموعة.

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية شاركت بالقمة أن شجارا وقع بين ترامب وزملائه في مجموعة "G7" حول فكرة عودة روسيا للمجموعة، فيما رفض ترامب مسألة أن تبقى مجموعة الدول السبع اتحادا للديمقراطيات الليبرالية، وأصر على ضرورة عودة روسيا للمجموعة​​​.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، كان يتمسك بموقف محايد. أما رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، فأيد موقف الرئيس ترامب.

أما المشاركون الآخرون في القمة، ومن بينهم رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، فعارضوا بشدة استئناف عمل مجموعة الثماني الكبرى بمشاركة روسيا.

وأضاف المصدر أن ترامب شدد على ضرورة مشاركة روسيا في المجموعة لأن ذلك يتيح مناقشة القضايا المتعلقة بإيران وسوريا وكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية سابقا عن مصدر في الاتحاد الأوروبي شارك بالقمة أن مسألة دعوة روسيا للمشاركة في المجموعة نوقشت على العشاء من قبل قادة المجموعة في بياريتز، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بهذا الشأن.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ناقش هذه المسألة مع قادة المجموعة خلال لقاء أمس، لكن لم يوافقه الجميع على ضرورة عودة روسا للمجموعة.

وقال ترامب في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات القمة: "هناك عمل مستمر، والكثير من الناس يريدون عودة روسيا إلى مجموعتنا، ولو عادت سيكون الأمر إيجابيا، مع ما يشهده العالم".

وأضاف: "ناقشنا الأمر، ولا أعرف إن كنا سنصل إلى قرار أم لا، ربما لم يتفق معي الجميع".

من جهته أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الأحد، أنه إذا تم توجيه الدعوة لعودة الرئيس بوتين إلى مجموعة السبع، فإنه ستتم دراستها.

وأوقفت مجموعة الدول السبع دعوة روسيا للمشاركة في لقاءاتها بعد الأحداث المعروفة في شبه جزيرة القرم وأوكرانيا عام 2014 ، وكانت روسيا قبل ذلك عضوا في هذه المجموعة التي كانت تسمى (G8).

المصدر: نوفوستي