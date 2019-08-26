أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني، ألغى زيارة كانت مقررة إلى الإمارات بسبب الزيارة التي قام بها الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى هذا البلد.

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ونقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" عن مصادر مطلعة قولها في تعليق بالمناسبة إن "زيارة رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ستضر بمشاعر الشعب الكشميري؛ ولذلك قرر إلغاء الزيارة".

يذكر أن التوتر تصاعد بين الهند وباكستان بعد أن ألغت نيودلهي في 5 أغسطس الجاري، ولاية جامو وكشمير ذاتية الحكم، وقسمتها إلى منطقتين اتحاديتين هما جامو وكشمير ولاداخ وبصلاحيات أقل.

وكان الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد وصل إلى أبوظبي يوم الجمعة الماضي في إطار جولة شملت فرنسا والبحرين والإمارات، حيث منح وسام زايد، الذي يعد أعلى وسام مدني في الإمارات.

المصدر: وسائل إعلام باكستانية