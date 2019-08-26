اعتقال نحو 20 شخصا لمشاركتهم في احتجاجات ضد قمة "G7" في فرنسا

أفادت صحيفة "Sud-Ouest" الفرنسية بأن الشرطة اعتقلت 19 شخصا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات بالقرب من مدينة بياريتز الفرنسية التي تستضيف قمة مجموعة الدول السبع الكبرى "G7".

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وأضافت الصحيفة أن 17 شخصا من المحتجزين بقوا في السجن أمس الأحد بتهمة حمل سلاح واستخدام العنف ضد رجال الأمن.

وكتبت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء سابقا أن مظاهرة احتجاج ضد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جرت، أمس الأحد، في مدينة بايونيا المجاورة لبياريتز، مضيفة أن المحتجين خرجوا إلى الشوارع وهم يحملون صورا لماكرون سرقت من مباني البلديات المختلفة من جميع أنحاء فرنسا.

وأعلنت الوكالة الروسية أيضا أن مسيرة لمعارضي قمة مجموعة السبع جرت في بلدة أنداي الفرنسية بالقرب من الحدود مع إسبانيا.

وتستضيف مدينة بياريتز الفرنسية من 24 إلى 26 أغسطس الجاري قمة مجموعة "G7". وتجري القمة على خلفية مظاهرات احتجاج عديدة. وتحولت إحدى هذه المظاهرات التي جرت السبت الماضي في مدينة بايونا إلى اشتباكات بين رجال الشرطة والمحتجين، الأمر الذي دفع الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

المصدر: نوفوستي