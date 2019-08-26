كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن السؤال الذي وجهه إليه قادة الدول السبع الكبرى، أكثر من غيره، في قمة بياريتز الفرنسية.

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وكتب ترامب على حسابه في "تويتر" بهذا الشأن يقول: "السؤال الذي طُرح علي أكثر من غيره من قبل قادة العالم الآخرين الذين يعتقدون أن الأمور في الولايات المتحدة تسير بشكل رائع، وأننا الآن أكثر قوة من أي وقت مضى: السيد الرئيس، لماذا تكره وسائل الإعلام الأمريكية بلادكم بهذه القوة؟ لماذا هي تتمنى لها الفشل؟".

The question I was asked most today by fellow World Leaders, who think the USA is doing so well and is stronger than ever before, happens to be, “Mr. President, why does the American media hate your Country so much? Why are they rooting for it to fail?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2019

يذكر أن ترامب على علاقة غير ودية بوسائل الإعلام في بلاده منذ أن وصل إلى البيت الأبيض، حيث لا يترك مناسبة من دون أن يوجه انتقادات لاذعة لها.

المصدر: RT