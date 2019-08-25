أنباء عن تقدم رئيس أبخازيا الحالي في انتخابات رئاسة الدولة
Sputnik Ilya Pitalev
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mb7o
يتقدم الرئيس الحالي لجمهورية أبخازيا، راؤول خاجيمبا، في انتخابات رئاسة الدولة التي جرت في الجمهورية، يوم الأحد.
وكشفت نتائج فرز الأصوات في 97% من مكاتب الاقتراع، أن خاجيمبا يحظى بدعم 26.58% من الناخبين، بحسب المعلومات الواردة من مراقبي أحد المرشحين، وهو ألخاس كفيتسينيا.
وبحسب معطيات المراقبين أيضا، فإن أوليغ أرشبا، نائب وزير الخارجية سابقا، حصد 24.86% من الأصوات، مقابل 24.61% لدى ألخاس كفيتسينيا، زعيم حزب "أمتساخارا" المعارض.
ولم تنشر لجنة لانتخابات المركزية أي نتائج أولية رسمية من التصويت.
المصدر: تاس
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)