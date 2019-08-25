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أنباء عن تقدم رئيس أبخازيا الحالي في انتخابات رئاسة الدولة

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أنباء عن تقدم رئيس أبخازيا الحالي في انتخابات رئاسة الدولة
Sputnik Ilya Pitalev
فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأبخازية
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يتقدم الرئيس الحالي لجمهورية أبخازيا، راؤول خاجيمبا، في انتخابات رئاسة الدولة التي جرت في الجمهورية، يوم الأحد.

وكشفت نتائج فرز الأصوات في 97% من مكاتب الاقتراع، أن خاجيمبا يحظى بدعم 26.58% من الناخبين، بحسب المعلومات الواردة من مراقبي أحد المرشحين، وهو ألخاس كفيتسينيا.

وبحسب معطيات المراقبين أيضا، فإن أوليغ أرشبا، نائب وزير الخارجية سابقا، حصد 24.86% من الأصوات، مقابل 24.61% لدى ألخاس كفيتسينيا، زعيم حزب "أمتساخارا" المعارض.

ولم تنشر لجنة لانتخابات المركزية أي نتائج أولية رسمية من التصويت.

المصدر: تاس

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