محكمة إيرانية تحكم بالسجن 11 عاما على كاتب ساخر متهم بالتواطؤ مع "دولة العدو"

أصدرت محكمة في طهران حكما بالسجن 11 عاما على الكاتب الإيراني الساخر، كيومرث مرزبان، بعد إدانته بتهم عدة من بينها التعاون مع "دولة عدو" ونشر دعاية مناوئة للنظام.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن مرزبان أدين بالتعاون مع إذاعة "فردا" وقناة "من وتو" (أنا وأنت) التلفزيونية، وهما وسيلتا إعلام ناطقتان باللغة الفارسية مقرهما في الخارج وممنوعتان في إيران.

ونقلت الوكالة عن، محمد حسين آقاسي، محامي الكاتب، قوله إن موكله اتهم "بالاجتماع والتآمر ضد الأمن القومي، والتعاون مع دولة عدو (الولايات المتحدة)، ونشر دعاية ضد النظام، والتجديف وإهانة مسؤولين".

وأشار المحامي إلى أن تهمتي "الاجتماع والتآمر" أُسقطتا عن الكاتب، لكنه يواجه، وفقا للقانون، عقوبة سجن لمدة 11 عاما بتهم التواطؤ مع حكومة الولايات المتحدة.

وقال آقاسي: "بالتأكيد سوف نستأنف هذا الحكم، لأننا نعتقد أنه لا توجد أي صلة بين موكلي والحكومة الأمريكية"، مضيفا أن الدفاع يعترض أيضا على اتهام مرزبان بـ "التجديف".

وغادر مرزبان إيران في عام 2009، وعاد إلى وطنه بعد ثمانية أعوام، قبل أن يتم توقيفه في 26 أغسطس 2018.

المصدر: إرنا