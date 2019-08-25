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ميلانيا مع ترودو وترامب مع زوجة ماكرون.. تبادل القبلات يخطف اهتمام الإعلام في قمة "G7" (صور)

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ميلانيا مع ترودو وترامب مع زوجة ماكرون.. تبادل القبلات يخطف اهتمام الإعلام في قمة
Reuters
صورة جماعية لزعماء مشاركين في أعمال قمة "G7" في فرنسا مع زوجاتهم
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خطف تبادل القبلات بين بعض زعماء الدول الغربية وزوجاتهم اهتمام وسائل الإعلام خلال تغطية أعمال قمة مجموعة "G7" في فرنسا.

ولفتت وسائل إعلام إلى أن 24 من زعماء الدول والمؤسسات المشاركة في قمة "G7" بمدينة بياريتس الفرنسية اجتمعوا، اليوم الأحد، بحضور زوجاتهم لالتقاط صورة جماعية على خلفية المحيط الأطلسي ومنارة على الشاطئ، في ختام اليوم الثاني من أعمال القمة.

وخلال اصطفافهم لالتقاط الصورة، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زوجتيهما للوقوف معهما.

ووقفت بريجيت ماكرون بين زوجها وترامب، وتبادلت قبلتين ترحيبيتين مع الرئيس الأمريكي.

ميلانيا مع ترودو وترامب مع زوجة ماكرون.. تبادل القبلات يخطف اهتمام الإعلام في قمة
Reuters

ومن ثم قامت زوجة سيد البيت الأبيض، ميلانيا ترامب، التي وقفت بين زوجها ورئيس الوزراء الكندي، بتبادل قبلتين سريعتين مماثلتين مع الأخير.

ميلانيا مع ترودو وترامب مع زوجة ماكرون.. تبادل القبلات يخطف اهتمام الإعلام في قمة
Reuters CARLOS BARRIA
ميلانيا مع ترودو وترامب مع زوجة ماكرون.. تبادل القبلات يخطف اهتمام الإعلام في قمة
Reuters CARLOS BARRIA

وتستمر أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية الكبار السبع في بياريتس حتى الاثنين المقبل.

المصدر: وكالات

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