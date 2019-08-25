خطف تبادل القبلات بين بعض زعماء الدول الغربية وزوجاتهم اهتمام وسائل الإعلام خلال تغطية أعمال قمة مجموعة "G7" في فرنسا.

ولفتت وسائل إعلام إلى أن 24 من زعماء الدول والمؤسسات المشاركة في قمة "G7" بمدينة بياريتس الفرنسية اجتمعوا، اليوم الأحد، بحضور زوجاتهم لالتقاط صورة جماعية على خلفية المحيط الأطلسي ومنارة على الشاطئ، في ختام اليوم الثاني من أعمال القمة.

وخلال اصطفافهم لالتقاط الصورة، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زوجتيهما للوقوف معهما.

ووقفت بريجيت ماكرون بين زوجها وترامب، وتبادلت قبلتين ترحيبيتين مع الرئيس الأمريكي.

Reuters

ومن ثم قامت زوجة سيد البيت الأبيض، ميلانيا ترامب، التي وقفت بين زوجها ورئيس الوزراء الكندي، بتبادل قبلتين سريعتين مماثلتين مع الأخير.

Reuters CARLOS BARRIA

Reuters CARLOS BARRIA

وتستمر أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية الكبار السبع في بياريتس حتى الاثنين المقبل.

المصدر: وكالات