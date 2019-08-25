نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقطع فيديو زعم من خلاله أنه وثق محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيل، انطلاقا من سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "‏الفيديو يوثق محاولة نشطاء إيرانيين إطلاق طائرة مسيرة مسلحة باتجاه أهداف إسرائيلية من قرية ‎عرنة".

وأوضح أنه وبعد أن تم تعطيل العملية الإيرانية، قام هؤلاء النشطاء بالتخطيط لإعادة تنفيذ العملية، يوم السبت، ولكن تم رصدهم وتتبعهم والتشويش عليهم ومن ثم إحباط المخطط.

IDF intelligence can now release the surveillance footage of Iranian Quds Force operatives in Syria carrying a killer drone that they intended to use for an attack on Israel.



How do you foil an attack of killer drones?



Killer intel. pic.twitter.com/5bgMvW61nr — Israel Defense Forces (@IDF) 25 августа 2019 г.

ويوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات تابعة له قصفت أهدافا في ريف العاصمة السورية، وأحبطت هجوما خطط لتنفيذه من الأراضي السورية ضد إسرائيل.

كما أعلن الجيش السوري عن أن الدفاعات الجوية تصدت، مساء السبت، لأهداف معادية في المنطقة الجنوبية.

المصدر: وكالات