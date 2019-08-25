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شاهد.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو زعم أنه لنشطاء إيرانيين يطلقون طائرة مسيرة من سوريا

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شاهد.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو زعم أنه لنشطاء إيرانيين يطلقون طائرة مسيرة من سوريا
RT
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو زعم أنه لنشطاء إيرانيين يطلقون طائرة مسيرة من سوريا
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نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقطع فيديو زعم من خلاله أنه وثق محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيل، انطلاقا من سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "‏الفيديو يوثق محاولة نشطاء إيرانيين إطلاق طائرة مسيرة مسلحة باتجاه أهداف إسرائيلية من قرية ‎عرنة".

وأوضح أنه وبعد أن تم تعطيل العملية الإيرانية، قام هؤلاء النشطاء بالتخطيط لإعادة تنفيذ العملية، يوم السبت، ولكن تم رصدهم وتتبعهم والتشويش عليهم ومن ثم إحباط المخطط.

ويوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات تابعة له قصفت أهدافا في ريف العاصمة السورية، وأحبطت هجوما خطط لتنفيذه من الأراضي السورية ضد إسرائيل.

كما أعلن الجيش السوري عن أن الدفاعات الجوية تصدت، مساء السبت، لأهداف معادية في المنطقة الجنوبية.

المصدر: وكالات

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