أكد وزیر الخزانة الأمریكي، ستیفن منوتشین، الیوم الأحد، أن الرئیس دونالد ترامب مصمم على أن تكون ھناك تجارة "عادلة ومتبادلة" مع الصین.

وقال منوتشین في تصریح لشبكة "فوكس" الأمریكیة، إن ترامب "یرید صفقة جیدة وتجارة حرة وعادلة ومتبادلة".

وأضاف أن ترامب "لدیه الكثیر من الخیارات"، وتربطه "علاقة جیدة جدا" مع الرئیس الصیني، شي جین بینغ، ولكن فیما یتعلق بالقضایا المالیة والتجاریة "فقد أصبحنا أعداء".

وأكد الوزير الأمريكي أن ترامب یعمل بجد لإعادة التوازن في العلاقة التجاریة "غیر العادلة" التي كانت "سیئة جدا" للشركات الأمریكیة والعمال الأمریكیین على مدى السنوات الـ 20 الماضیة.

وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أنه سیرفع الرسوم المفروضة على السلع الصینیة التي تستوردھا بلاده من 25% إلى 30%، في شھر أكتوبر المقبل.

المصدر: فوكس نيوز