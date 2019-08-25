 
مباشر

الإعلام الإسرائيلي: الطائرتان المسيرتان اللتان سقطتا في لبنان إيرانيتان

أخبار العالم

الإعلام الإسرائيلي: الطائرتان المسيرتان اللتان سقطتا في لبنان إيرانيتان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mb56

ادعت وسائل إعلام عبرية أن الطارئتين المسيرتين اللتين سقطت إحداهما وانفجرت الثانية جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم الأحد، ليستا إسرائيليتين بل صنعتا في إيران.

إقرأ المزيد
زعماء لبنان يدينون
زعماء لبنان يدينون "الاعتداء الإسرائيلي" على الضاحية الجنوبية

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإلكترونية أن "بعض المحللين الإسرائيليين"، زعموا أن الطائرة المسيرة التي نشرت صورها وسائل الإعلام اللبنانية هي نموذج إيراني.

ورجح رئيس قسم الاستخبارات العسكرية السابق، عاموس يلدين، الذي يترأس حاليا مركز دراسات الأمن القومي، على حسابه في "تويتر"، أن إيران حاولت إطلاق الطائرتين من ضواحي بيروت إلى الشمال الإسرائيلي، في إطار الخطة نفسها التي أعلنت تل أبيب عن إفشالها الليلة الماضية بغاراتها على سوريا.

وتساءل يلدين بشأن ما إذا كانت هاتان الطائرتان "منعتا من الإقلاع في منطقة بيروت"، وزعم أن حكومتي إسرائيل ولبنان تحاولان على ما يبدو تخفيف التوتر على خلفية الحادث.

من جانبها، زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن اللقطات المنشورة تظهر طائرة مسيرة من الطراز نفسه الذي تستخدمه جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن وفي هجماتها على السعودية، لكن دون تقديم مزيد من التوضيحات بشأن هذا الاستنتاج.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على اللقطات المنشورة بدعوى أنه لا يعلق على تقارير أجنبية.

وسبق أن حملت الحكومة اللبنانية و"حزب الله" إسرائيل المسؤولية عن حادث الطائرتين المسيرتين.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + يديعوت أحرونوت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السفير الأمريكي الجديد يوجه رسالة لليبيين بلهجتهم