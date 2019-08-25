ترامب "يكبح" تفاؤل ماكرون بشأن المحادثات حول إيران

قلل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أهمية الجهود الفرنسية للتوسط مع إيران، مؤكدا أنه بالرغم من سعادته بأن يتصل ماكرون بطهران لخفض التوتر، إلا أنه يفضل مبادراته الخاصة.

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وفي جوابه عن سؤال حول ما إذا كان وافق على أي رسالة ينوي ماكرون تقديمها لطهران نيابة عن مجموعة G7، قال ترامب: "لا، لم أناقش هذا الأمر"، مضيفا أن للرئيس الفرنسي ولرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الحرية في الحديث مع طهران.

وأكد: "سنجري اتصالاتنا الخاصة، ولكن كما تعلمون، لا يمكنني منع الناس من التحدث. إذا كانوا يريدون الحديث (مع إيران)، فيمكنهم فعل ذلك".

من جهته، أكد ماكرون أنه سيستمر في إجراء مشاورات مع طهران في الأسابيع المقبلة لنزع فتيل التوتر، إلا أنه أكد عدم تلقيه أي تفويض رسمي من قادة مجموعة G7 لإيصال رسالة إلى إيران.

وقال الرئيس الفرنسي "أجرينا نقاشا أمس حول إيران اتفقنا فيه على أمرين: لا يريد أي بلد في مجموعة G7 أن تحصل طهران على قنبلة نووية، وجميع دول المجموعة ملتزمة بشدة باستقرار وأمن المنطقة".

المصدر: "رويترز"