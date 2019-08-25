الملك الأب الإسباني يجري عملية جراحية على القلب

خضع الملك الأب الإسباني، خوان كارلوس الأول، أمس السبت لعملية جراحية على القلب في مستشفى خاص ببلاده.

وأعلنت متحدثة باسم المستشفى أن الملك الأب البالغ من العمر 81 عاما خضع لعملية في الشريان التاجي للقلب، مؤكدة أن العملية كانت ناجحة، دون وقوع أي مشاكل، وتم نقل الملك إلى قسم العناية المركزة لمتابعة وضعه.

ووصل الابن الملك الحاكم، فيليب السادس، ووالدته الملكة صوفيا إلى المستشفى للاطمئنان على الملك الأب.

وسبق أن أفادت وكالة Europa Press بأن هذه العملية الجراحية كانت مقررة منذ زمن.

وحكم الملك خوان كارلوس إسبانيا على مدى 39 عاما، منذ وفاة فرانسيسكو فرانكو عام 1975، وتنازل عن الحكم في عام 2014 لصالح نجله فيليب، وفي وقت سابق من العام الجاري أعلنت الأسرة المالكة أن الملك الأب خوان كارلوس يتوقف عن أداء المسؤوليات الاجتماعية المترتبة عليه اعتبارا من أوائل يونيو.

المصدر: وكالات