بعد تهديد ترامب بفرض ضرائب عليه.. ميلانيا تتذوق النبيذ الفرنسي في بياريتس (صور)

أجرت بريجيت ماكرون وميلانيا ترامب جولة رفقة عدد من زوجات قادة مجموعة G7 في شوارع مدينة بياريتس الفرنسية التي تحتضن قمة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وعرجت النسوة على أحد محلات النبيذ الفرنسي في المدينة، وتذوقن الشراب الذي تشتهر فرنسا بإنتاجه.

Melania Trump and Brigitte Macron lead their fellow G7 women on a tour https://t.co/ayYhhXTRXWpic.twitter.com/J6ioPOYzk1 — XpressNews (@xpressnewsasia) 25 августа 2019 г.

يذكر أن ترامب كان هدد بفرض ضرائب على استيراد النبيذ الفرنسي، قائلا إن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي، وذلك ردا على اقتراح فرنسا بفرض ضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، العاملة في فرنسا، المعروفة بـ"غافا"، اختصارا لـ"غوغل، أمازون، فيسبوك وآبل".

Melania Trump and Brigitte Macron led their fellow G7 wives on a tour of a traditional Basque village close to the summit in Biarritz, but Boris Johnson’s girlfriend Carrie Symonds has stayed home in the UK.



Looking relaxed and pleased in each other’s c… https://t.co/U1vXrZ9fSHpic.twitter.com/18jigIir62 — Newsypeople (@newsypeople) 25 августа 2019 г.

من جهته، وصف وزير الزراعة الفرنسي، ديديه غيوم تهديدات الرئيس الأمريكي بـ "المغفلة بالكامل"، كما أعلن وزير الاقتصاد، برونو لومير، في وقت سابق أن بلاده تريد التوصل لاتفاق مع واشنطن حول الضرائب على الشركات الرقمية الأمريكية العملاقة، قبل قمة مجموعة الدول السبع الكبرى الجارية حاليا.

المصدر: "تويتر" + وكالات