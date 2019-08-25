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مقتل 3 عسكريين أتراك وإصابة آخرين باشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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مقتل 3 عسكريين أتراك وإصابة آخرين باشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
Reuters
آلية عسكرية تركية على الحدود مع العراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل 3 عسكريين أتراك وإصابة 7 آخرين في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن غارات جوية نفذتها مقاتلات تركية داخل البلاد وخارجها أسفرت عن مقتل 24 مسلحا من حزب العمال الكردستاني (بي كا كا).

وأوضحت في البيان أن 11 مسلحا لقوا مصرعهم في الأراضي التركية، و13 آخرين خارجها.

هذا وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم، أن سلاح الجو شن غارات على مواقع لحزب العمال الكردستاني في منطقة حفتانين بشمالي العراق، أسفرت عن مقتل 9 من عناصره.

المصدر: الأناضول

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