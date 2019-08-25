برلماني أوروبي: "G7" تقادمت وفقدت جدواها بلا روسيا

انتقد عضو البرلمان الأوروبي، تيري مارياني، قمة دول (G7) المنعقدة في مدينة بياريتس الفرنسية، مؤكدا أنه في ظل غياب روسيا والبرازيل والصين وأفريقيا لم يعد للمجموعة أي جدوى.

وأوضح مارياني أن مجموعة (G7) تجاوزها الزمن، وهي ناد يضم فقط الدول الغربية، التي لم يعد باستطاعتها أن تملي قواعدها على كل العالم، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، أدرك ذلك قبل 11 سنة وأطلق مجموعة العشرين (G20) التي تمثل كل اللاعبين الدوليين الأساسيين.

هذا صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يعارض اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة روسيا إلى المجموعة، واستدعائها للمشاركة في أعمالها في القمة القادمة.

وقد تم استبعاد روسيا من المجموعة التي كانت تعرف باسم مجموعة الثماني الكبار (G8) في عام 2014 بعد انضمام شبه جزيرة القرم الأوكرانية لروسيا، وبسبب الأحداث التي تشهدها منطقة دونباس بالشرق الأوكراني.

المصدر: وكالات