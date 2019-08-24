 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي: مقاتلاتنا قصفت أهدافا في قرية عقربا قرب دمشق لإحباط عملية خطط لتنفيذها فيلق القدس

أنقرة: لا معلومات لنا حول توجه ناقلة النفط الإيرانية إلى تركيا

أخبار العالم

أنقرة: لا معلومات لنا حول توجه ناقلة النفط الإيرانية إلى تركيا
Reuters JON NAZCA
ناقلة النفط الإيرانية Adrian Darya 1
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mb2g

نفت الخارجية التركية وجود معلومات لديها حول توجه ناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها من قبل جبل طارق إلى ميناء بتركيا، وذلك بعد تقارير صحفية حول تغيير وجهة السفينة من اليونان​​​.

وقال الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "ليست لدينا أي معلومات حول تغيير ناقلة النفط الإيرانية Adrian Darya 1 مسارها وتوجهها إلى ميناء مرسين".

واحتجزت وحدات من قوات المشاة البحرية البريطانية، يوم 4 يوليو الحالي، ناقلة النفط الإيرانية "Grace 1"، التي كانت تبحر في مياه جبل طارق، بطلب من الولايات المتحدة التي قالت إن السفينة كانت تقل شحنات نفطية إلى سوريا في خرق للعقوبات الغربية على البلاد.

وأفرجت سلطات جبل طارق البريطانية عن الناقلة الإيرانية، التي غيرت اسمها لـ "Adrian Darya 1"، في وقت سابق من الشهر الجاري، وأشارت إلى أن الجانب الإيراني تعهد بعدم إبحار السفينة إلى سوريا.

وفي 18 يوليو، احتجزت إيران الناقلة البريطانية "Stena Impero" في مضيق هرمز بدعوى خرقها قوانين الملاحة، ما أثار مخاوف دول غربية حيال أمن السفن بمنطقة الخليج، ودعا الولايات المتحدة إلى اقتراح تشكيل تحالف لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن السفينة الإيرانية، وقت الإفراج عنها، أعطت إشارة بتوجهها لميناء كالاماتا اليوناني، قبل أن تؤكد أثينا رفضها استقبال الناقلة تحت ضغط من الولايات المتحدة التي طالبت بذلك.

المصدر: سبوتنيك + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نقطة المراقبة التركية بإدلب.. كيف حاصرتها قوات الجيش السوري؟